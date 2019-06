Reyes, ex-Sevilla e Real Madrid, morre em acidente de carro aos 35 anos

Jogador que teve passagens por Sevilla, Atlético de Madri e Real Madrid morreu neste sábado (1º) em um acidente de carro

O mundo do futebol sofreu neste sábado um duro golpe ao saber que José Antonio Reyes faleceu em acidente de carro. O futebolista nascido em Utrera morreu aos 35 anos e quando ainda jogava a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol pela equipe do Extremadura.

"Nós não poderíamos fornecer pior notícia. Morreu em um acidente de trânsito nosso querido José Antonio Reyes. Descanse em paz", disse o FC, em suas redes sociais.

Reyes estreou como profissional pelo Sevilla, com apenas 16 anos, e se destacou no clube de Nervión até a temporada 2003-04, quando foi para o por 30 milhões de euros, uma operação que acabou de salvar a economia da entidade e facilitou sua reconstrução para terminar ganhando 5 títulos da UEFA .

Como 'gunner', ele ganhou uma Premier League, uma taça da em 2004 e uma . Foi o primeiro espanhol a vencer o campeonato na . Então ele foi transferido para o , onde ganhou uma edição de . Sua próxima parada foi o Atlético de Madri e, em seguida, para o antes de retornar ao Sevilla, onde passou alguns dos melhores anos da sua carreira novamente e ganhou três títulos da UEFA Europa League com Unai Emery, o último feito em 2016.

Seus últimos clubes foram , Córdoba, Xinjiang e Extremadura.