Revelação do Santos, Kaio Jorge entra na mira da Juventus

Atacante de 18 anos marcou seu primeiro gol como profissional na Libertadores; Juve monitora evoluação

Uma das revelações mais badaladas do desde Rodrygo, o atacante Kaio Jorge, de apenas 18 anos, já desperta o interesse de grandes clubes europeus. Com uma cláusula de recisão de 50 milhões de euros (R$ 255 milhões), o santista já está no radar da .

Quer ver jogos da Juventus ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Velha Senhora sabe que têm que entrar cedo na disputa por talentos para não perder a oportunidade de contratá-los. O caso de Vinícius Júnior é um exemplo que o time italiano quer seguir: o assinou com o ex- antes de outros concorrentes tentarem seduzir o jogador.

Mais times

Kaio Jorge fez seu primeiro gol como profissional na última terça-feira, em sua estreia na . Ele também foi um dos destaques do time brasileiro sub-17 campeão do mundo da categoria no Mundial do ano passado. Com cinco gols, o atacante recebeu a Chuteira de Bronze na .

O jovem talento ainda luta por espaço no time titular de Jesualdo Ferreira, mas já vem demonstrando técnica refinada, um bom jogo aéreo e faro de gol. A Juve mantem cautela mas observa de perto a evolução do jogador para brigar, futuramente, pela contratação do santista.