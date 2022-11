Em reunião, Galoppo diz que ainda não se adaptou e elogia Ceni ao São Paulo

Presente em 21 jogos, meio-campista fez elogios ao trabalho do treinador em conversa com a diretoria e o departamento de futebol

Principal contratação do São Paulo na atual temporada, Giuliano Galoppo participou de reunião com a diretoria para falar sobre os primeiros meses no clube. A GOAL apurou que, durante o encontro, fez elogios a Rogério Ceni e disse que ainda rende aquém do esperado porque não se adaptou totalmente ao Brasil.

Comprado por US$ 4 milhões (R$ 21,4 milhões à época), o argentino de 23 anos não conseguiu engrenar no Morumbi. O jogador foi convocado, antes do fim da temporada, para uma conversa com o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e o executivo da pasta, Rui Costa. No bate-papo, estava em pauta a vida do atleta no Brasil e o trabalho da atual comissão técnica.

Galoppo expôs o que pensa da mudança para o país e disse que ainda teve dificuldade para se adaptar à vida pessoal no Brasil e também ao estilo de jogo. O atleta de 23 anos alegou que o futebol brasileiro exige mais que o argentino, mas prometeu melhorar para o ano seguinte. Ele fará a primeira pré-temporada completa pelo clube — a contratação do jogador ocorreu em julho.

Sobre a vida pessoal, explicou que foi difícil se adaptar a São Paulo, mesmo que seja natural de Buenos Aires, capital da Argentina. Ele disse à cúpula que sente falta de amigos e familiares no novo país, mas está disposto a permanecer por mais tempo, sobretudo por ter contrato até 30 de junho de 2027.

Outro tema abordado foi o trabalho de Rogério Ceni. O argentino fez elogios ao que o comandante aplica no cotidiano no CT da Barra Funda e à forma de lidar com o grupo. Apesar das divergências no vestiário — o caso de Patrick foi o mais recente a se tornar público —, o técnico conta com o apreço do argentino.

A principal virtude do treinador, de acordo com o que disse Giuliano Galoppo à diretoria, é a variedade de treinos e o perfil dedicado ao trabalho. O técnico é visto com admiração por parte do atleta.

Mesmo com os elogios, o argentino pouco atuou na primeira temporada sob o comando de Rogério Ceni. O atleta soma 914 minutos pelo São Paulo em 2022 em jogos de Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Neste período, fez apenas um gol, justamente no último jogo da temporada, a vitória por 4 a 0 sobre o Goiás, no último domingo (13), em Goiânia.