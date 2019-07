Renato Gaúcho após vaias em empate do Grêmio: "Não vou agradar a todo mundo"

Técnico defende atuação do time e fala sobre Cebolinha: "quem está falando que irá sair?"

O empatou por 1 a 1 com o , em Alegre, no jogo de ida das quartas de final da Copa do , e a torcida Tricolor não gostou do resultado e vaiou o técnico Renato Gaúcho, por suas decisões na partida.

"Tem gente que está mal acostumada, pensando que a cada cinco meses vamos dar uma volta olímpica. As outras equipes também querem ganhar, não é só o Grêmio. O Grêmio não vai ganhar todos os jogos. Eu tentei melhorar a minha equipe, mas não vou agradar a todo mundo. Nem Deus agradou, não serei eu que irei agradar", disse o treinador em entrevista coletiva, explicando o motivo para ter escalado André entre os titulares.

"Fiz alguns jogos-treinos, alguns coletivos. Coloquei o Luan junto com o Diego Tardelli e não deu certo. Nós não treinamos bem, a gente não segurava a bola lá na frente e não tinha esse jogador na área. Os próprios jogadores conversaram comigo e falaram que eles preferem jogar com esse nove de área. Eu também prefiro. Por isso, o André voltou. Testei nos jogos-treinos e não deu certo (o time sem centroavante). Se não deu certo no treinamento, não daria no jogo", analisou.

Renato Gaúcho analisou o empate na Arena e defendeu o desempenho da equipe Tricolor. "Foi um bom jogo, principalmente por parte do Grêmio, que dominou praticamente a partida toda. Criamos situações, fizemos o gol e fomos para o vestiário com a vantagem. Falei com o grupo para termos cuidado no começo do segundo tempo. Infelizmente, tomamos o gol. No final ainda tivemos a infelicidade de perder o Vizeu e terminar com 10 jogadores".

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)

Por fim, o técnico falou sobre a possibilidade de Cebolinha deixar o clube devido a atuação e a conquista na .

"Não posso garantir nada, não sou o dono do clube. Tem o presidente aí. Para ele sair, as propostas devem chegar e agradar ao clube. Quem está falando que o irá sair? Falei com o nosso assessor e pedi para tirar o Everton das entrevistas. Ele tem de se preocupar em jogar neste momento".