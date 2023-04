Remo x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo neste domingo (9), em duelo atrasado da última rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV

Remo e Paysandu se enfrentam na tarde deste domingo (9), às 17h (de Brasília), no Mangueirão, em duelo atrasado da oitava rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Embalado com o título da Copa Verde, conquistado justamente em cima do rival Remo, o Paysandu volta as atenções para o Parazão. Já classificado às quartas de final, o Papão está na liderança do Grupo B, com 16 pontos. Até aqui, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Remo busca esquecer a derrota nos pênaltis por 4 a 2 na decisão, e manter o aproveitamento de 100% no Estadual. A equipe está na liderança isolada do Grupo A, com 21 pontos.

Em 740 jogos disputados entre as equipes, O Remo registra 261 vitórias, com 986 gols marcados, contra 232 do Paysandu (956 gols), além de 247 empates.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchoa, Paulinho Curuá, Pablo Roberto; Jean Silva, Muriqui e Pedro Vitor. Técnico: Marcelo Cabo.

Paysandu: Thiago Coelho;

Samuel, Wanderson, Oswaldo Henríquez e Eltinho;

Jiménez, Ricardinho e Juan Pitbull;

Bruno Alves, Mário Sérgio e Robert Hernández.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?