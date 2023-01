Remo x Independente ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela estreia do Parazão; veja como acompanhar na TV e na internet

Remo e Independiente se enfrentam neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no Baenão, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura do Pará, na TV, e do Portal Cultura, na internet.

Atual campeão do Parazão, o Remo inicia a caminhada no estadual em busca do bi. A equipe está no Grupo A ao lado de Caetá, Bragantino e Itupiranga, enquanto o Independente está no Grupo C com Castanhal, Tapajós e Tuna Luso.

O Remo entrou em campo pela última vez em agosto de 2022, quando perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 1. Já o Independente não disputa uma partida há quase um ano quando perderam para o Bragantino-PA por 3 a 2.

Samara Miranda/Remo

Prováveis escalações

Escalação do provável Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro (Diego Ivo) e Leonan; Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto; Muriqui, Diego Tavares e Pedro Vitor.

Escalação do provável Independente: a atualizar.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Independente

Não há desfalques confirmados.

Quando é?