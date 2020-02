Reinier terá camisa 19 e apresentação de estrela no Real Madrid, diz jornal

De acordo com o jornal AS, a ideia do clube merengue é que o brasileiro comece no Castilla, comandado por Raúl

Reinier seguirá os passos de Luka Modric no ? Bem, se o número da camisa quiser dizer alguma coisa, sim. De acordo com o AS, jornal madrilenho, o brasileiro usará a 19 no clube espanhol, mesmo número utilizado pelo croata quando chegou aos merengues.

Assim, antes de entrar em campo pelo Real Madrid, Reinier usará uma camisa que já foi utilizada no passado por jogadores como Modric, Varane, Cassano e Anelka. E não é só isso: o meiocampista também receberá uma apresentação de estrela na , normal para atletas que chegam no elenco profissional do clube merengue.

Não significa que Reinier não terá que batalhar para ganhar seu espaço nos profissionais: o brasileiro irá começar no Real Madrid Castilla, equipe B do clube merengue. A razão para isso, segundo Raúl, treinador do Castilla, é que o jovem "não queime etapas em seu desenvolvimento."

Assim, segundo informações do AS, é provável que Reinier comece a treinar com o Castilla já nesta próxima segunda-feira (17). Raúl nem garantiu que o brasileiro será titular de sua equipe, mesmo que o jovem já tenha um espaço garantido no time principal dos merengues: o número de sua camisa já dá a letra.

O Real Madrid, invicto na a 13 jogos, retorna aos gramados neste próximo domingo (16), às 17h (de Brasília), diante do , pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Já o Castilla, ainda sem Reinier, terá seu próximo desafio no mesmo dia, às 08h (de Brasília), contra o Rayo Majadahonda, pela 25ª rodada do Grupo 1 da terceira divisão espanhola.