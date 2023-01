Red Bull Bragantino pode comprar Luan Patrick, do Athletico, por US$1,5 milhão

Emprestado ao clube até dezembro de 2023, zagueiro pode ter 70% dos direitos econômicos adquiridos pelos paulistas no mercado da bola

O Red Bull Bragantino anunciará, nesta terça-feira (24), a contratação de Luan Patrick, do Athletico-PR, por empréstimo até dezembro de 2023. O contrato do zagueiro com os paulistas terá opção de compra estabelecida.

O Massa Bruta poderá adquirir o defensor de 21 anos ao término do vínculo de cessão por US$ 1,5 milhão (R$ 7,81 milhões). O valor será por 70% dos direitos econômicos do atleta, como soube a GOAL.

A negociação foi totalmente finalizada na tarde dessa segunda-feira (23). O jogador, inclusive, já fez exames médicos em Bragança Paulista e assinou contrato de empréstimo com o Red Bull Bragantino. Ele fica à disposição de Pedro Caixinha para o decorrer da temporada.

Luan Patrick tem contrato com o Athletico-PR até 31 de dezembro de 2024. O zagueiro não estava nos planos do técnico Paulo Turra para a atual temporada e foi emprestado no mercado da bola, assim como aconteceu no ano passado, quando ele defendeu as cores do América-MG.

O América-MG tinha interesse em seguir com Luan Patrick em 2023, mas a diretoria do Athletico-PR vetou um novo empréstimo ao clube de Belo Horizonte. O Bologna, da Itália, também demonstrou interesse na aquisição do defensor de 21 anos, mas a pedida do Athletico-PR foi considerada elevada à época. O negócio com os italianos não avançou por causa das questões financeiras.

O defensor acumula passagens pelas divisões de base da seleção brasileira. Ele defendeu a equipe nacional em ao menos duas categorias distintas, sub-17 e sub-20.