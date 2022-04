Red Bull Bragantino contrata David, atacante que rescindiu com o Metalist

O Red Bull Bragantino acertou a contratação do atacante David da Hora, que está livre no mercado da bola desde que deixou o Metalist, da Ucrânia. O atleta de 22 anos foi revelado pelo Vitória e retorna ao Brasil depois de uma experiência curta no leste europeu.

O jogador é esperado em Bragança Paulista nesta segunda-feira (18) para realizar exames médicos e assinar o seu novo contrato de trabalho. A GOAL apurou que a negociação teve um desfecho na manhã desse domingo (17), mas o jogador foi liberado para curtir o feriado de Páscoa ao lado dos familiares.

Inicialmente, ele chega de forma gratuita ao clube gerido pela empresa austríaca. David atua como ponta esquerda ou como um segundo atacante.

O jovem foi revelado pelo Vitória e aceitou uma proposta do Metalist, da Ucrânia, na última janela de transferência internacional. O clube ucraniano se dispôs a pagar 1,2 milhão de euros (R$ 6,09 milhões na cotação atual) pelo jogador. Ele chegou a assinar contrato até junho de 2025. No entanto, com o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, teve o seu vínculo rescindido e voltou ao Brasil.

O valor da venda seria pago em março deste ano, mas houve um acordo para os ucranianos desembolsarem o montante somente em agosto. Com a quebra contratual, a situação fica indefinida. O Red Bull Bragantino receberá o atleta de graça. Mas é possível que a situação seja rediscutida no futuro.

David da Hora esteve em campo por três oportunidades nesta temporada. Ele atuou pela fase preliminar da Copa do Nordeste e pelo Campeonato Baiano, somando 224 minutos. No período, fez um gol. O jovem nem sequer defendeu o Metalist Kharkiv após a sua transferência.

A chegada de David ao Red Bull Bragantino só é possível porque ele estava livre no mercado da bola antes do último dia da janela de transferências, que se encerrou na última terça-feira (12).