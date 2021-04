Recopa Sul-Americana: quais são os times que já venceram a competição?

A lista inclui vários brasileiros. Confira quem já levantou a taça... e várias curiosidades

A Recopa Sul-Americana é disputada desde 1989. Por ter conquistado a Libertadores de 2020, o Palmeiras garantiu vaga na competição. Nesta quarta-feira (14), às 21h30, contra o Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana, o Verdão luta por mais uma conquista.

O Flamengo é o atual campeão, após ter batido no ano passado o Independiente del Valle. O maior vencedor é o Boca Juniors, com quatro títulos, seguido pelo River Plate, com três. Os brasileiros que mais vezes conquistaram o torneio são São Paulo, Grêmio e Internacional, todos bicampeões.

Confira, clicando aqui, quanto ganhará o vencedor da Recopa e o que precisa o alviverde para se sagrar campeão, após ter vencido na Argentina por 2 a 1, com gols de Rony e Gustavo Scarpa.

Abaixo, a Goal repassou a história da competição e todos os que já ergueram a taça até aqui.

Todos os campeões da Recopa Sul-Americana