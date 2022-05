Real Madrid fecha com Rüdiger por quatro anos e 'bolada' em luvas; veja detalhes

O zagueiro alemão Antonio Rudiger concordou em se juntar ao Real Madrid quando seu contrato com o Chelsea expirar no final da temporada.

O jogador de 29 anos realizou um exame médico e assinou um contrato de quatro anos no valor de 6,8 milhões de euros (R$ 35,7 milhões) por temporada, além de bônus. O defensor e seu agente Sahr Senesie também devem receber uma enorme quantia de luvas por assinatura, com alguns relatórios colocando-o em 35 milhões de euros (R$ 184,1 milhões) entre os dois.

Por que Rudiger trocou o Chelsea pelo Real Madrid?

A mudança de Rudiger para Los Blancos foi amplamente esperada depois que ele deu sua palavra durante as negociações avançadas com o clube no mês passado. O técnico do Real, Carlo Ancelotti, instruiu seu clube a reiniciar as negociações após negociações fracassadas em dezembro.

O Chelsea queria manter o ex-zagueiro da Roma, mas ele ficou frustrado com a demora da conclusão do processo de aquisição do clube. As sanções ao clube de Stamford Bridge significam que eles não podem renovar contratos para nenhum de seus jogadores e, apesar de Thomas Tuchel e outros funcionários pedirem a Rudiger que espere até que a aquisição seja concluída, ele optou por explorar uma das muitas ofertas na mesa.

Manchester United, Barcelona e Juventus, com PSG e Bayern de Munique já haviam negociado um possível acordo, mas ele optou por uma mudança para o Santiago Bernabéu.