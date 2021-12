Real Madrid está "com certeza" muito interessado em Erling Haaland

Os dias finais de 2021 parecem ser os últimos momentos em que Erling Haaland vestirá a camisa do Borussia Dortmund. Isso porque, em meio a inúmeras especulações, o próprio Dortmund confirmou que o Real Madrid é o principal clube interessado em contratar o atacante nerueguês. Ele pode trocar de equipe já no próximo mês de janeiro, quando abre a janela de transferências do futebol europeu.

Após o final da partida entre Borussia Dortmund e Hertha Berlin, o centroavante foi visto acenando para a torcida aurinegra, como com gestos de despedida. O fato não passou despercebido pela imprensa e nem pela diretoria do clube.

Em entrevista ao jornal Bild, o diretor de futebol do Dortmund, Hans-Joachim Watzke confirmou o interesse do Real Madrid no atleta e apontou a La Liga como o melhor destino para o estilo de futebol da estrela norueguesa, embora não descarte a permanência do artilheiro na Alemanha.

"Tudo o que eu sei é que o Real Madrid está muito interessado nele. Eu poderia dizer 25 outros nomes, mas com o Real é certeza. Eu acho que ele se encaixaria bem na Espanha. Um tipo de futebol diferente é jogado na Inglaterra, mas eu não estou cético quanto à possibilidade de ele ficar conosco", declarou Watzke ao Bild.

Haaland é um dos nomes mais cobiçados do momento no futebol europeu. O contrato dele vai até a metade de 2024, mas circulam rumores que uma cláusula contratual ativaria uma multa rescisória de 75 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões).

Times como PSG, Manchester United, Manchester City, Bayern de Munique e vários outros poderosos do Velho Continente demonstram interesse e devem travar uma "batalha" financeira para ver quem leva o atacante de 19 gols e cinco assistências em 16 jogos na atual temporada.