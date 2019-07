Real Madrid e a maldição da camisa 20: Asensio, Higuaín e Jesé foram as vítimas

Gonzalo Higuaín, Jesé e Asensio foram os últimos a usar a camiseta de número 20. Os três sofreram lesões graves que mudaram as suas carreiras

Na manhã desta quarta-feira (24), foi confirmado o pior presságio a respeito da lesão de Marco Asensio: "ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo". O que o obriga a se submeter a uma cirurgia e dar praticamente adeus à temporada pelo . A notícia é a pior possível para o atleta, que vive momento decisivo sobre o seu futuro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Esta ruptura de ligamentos remete a Jesé Rodríguez, que sofreu algo semelhante em 2014, durante a passagem pelo Santiago Bernabéu. As semelhanças não param por aí. No momento da lesão, ambos eram jovens, com características parecidas de velocidade, resgate e finalização. Eles também usavam o número 20 nas costas.

O número poderia passar por ser uma mera coincidência mais entre os casos de Jesé e Asensio. Porém, esta macabra casualidade se amplifica quando é visto o dono da 20 anterior no Real Madrid: Gonzalo Higuaín. Outro jogador jovem, atacante, cultivado com carinho pelo clube e que também teve que passar por uma cirurgia que marcaria a sua carreira. Uma hérnia de disco que teve quatro meses fora dos gramados em 2010, justamente um dos melhores momentos de sua trajetória no clube.

Mais artigos abaixo

Maldição ou não, se dá o caso de que três jogadores com perfis similares caíram lesionados com certa gravidade usando a mesma camiseta no Real Madrid. E que, nos dois casos anteriores, foi um prelúdio de uma queda de rendimento e, em consequência, de sua saída do clube.

No caso de Jesé, demorou oito meses e meio em recuperar-se. Voltou contra o Cornellá na Copa del Rey, em dezembro de 2014, e aguentou um ano e meio mais no plantel antes de ir rumo ao . No caso de Gonzalo Higuaín, esteve outras duas temporadas mais com as cores do Real Madrid antes de se acertar com o . Nenhum dos dois chegou a um nível similar ao que haviam mostrado no Real Madrid antes e tampouco voltaram a usa a camisa 20 em seus futuros clubes.