Real Madrid desiste de contratar Eriksen, diz site

O dinamarquês tem contrato com o Tottenham até o final da próxima temporada

O Real Madrid saiu da briga pela contratação do meio-campista Christian Eriksen, do Tottenham, segundo noticiado pelo AS, da Espanha. O dinamarquês de 26 anos tem contrato com o clube inglês até 2020 e, por não sentir-se valorizado monetariamente, não vai renovar com os Spurs.

A equipe espanhola inicialmente estaria disposta a desembolsar até 84 milhões de euros por Eriksen, mas depois que o Barcelona contratou o jovem De Jong junto ao Ajax por 86 milhões, o Tottenham busca uma valorização maior pelo jogador.

Dono da equipe londrina, Daniel Levy chegou a afirmar que Eriksen só deixará o clube antes do previsto se chegar uma oferta recorde de 250 milhões de euros – mesmo que ao final da próxima temporada o atleta possa deixar o clube de graça.

Apesar da aparente desistência do Real Madrid, Eriksen segue como um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Juventus, Bayern, Manchester United e Chelsea têm interesse no dinamarquês.