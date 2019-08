Real Madrid deixa de ser o grande predador do mercado e sofre com concorrentes

Espanhóis gastaram R$ 1,4 bilhão na janela de transferências, mas não conseguiram se reforçar com muitos "Galácticos". Clube tenta Neymar e Paul Pogba

Após uma temporada sem sucesso, o foi às compras na janela de transferências. O instinto "predador" permanece no DNA da diretoria comandada por Florentino Pérez. O problema é que o clube não conseguiu tantas contratações galáticas como planejava.

O clube gastou 305,5 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) no mercado da bola. Os reforços, no entanto, não foram para reviver o espírito Galáctico adotado em décadas passadas.

Eden Hazard, comprado por 100 milhões de euros (R$ 461,1 milhões), é o único nome badalado e considerado de peso nesta temporada. O belga é o grande nome contratado por Zinedine Zidane neste período. Os outros contratados são tidos como apostas da diretoria. O centroavante Luka Jovic foi adquirido por 60 milhões de euros, o zagueiro Éder Militão custou 50 milhões de euros, o lateral esquerdo Ferland Mendy foi comprado por 48 milhões de euros, o atacante Rodrygo demandou um gasto de 45 milhões de euros e o meia-atacante Alberto Soro foi comprado por 2,5 milhões de euros. O também meio-campista Takefusa Kubo chegou de graça ao Santiago Bernabéu.



(Foto: Getty Images)

A diretoria até tenta outros nomes de peso no mercado da bola. Neymar, hoje no , e Paul Pogba, do , são nomes que agradam e elevariam o patamar da equipe. Ambos têm o perfil "Galáctico" pelo passado - e presente - no futebol. O problema é que tanto franceses quanto ingleses fazem jogo-duro nas negociações.

Neymar tem dificuldades de receber um aval do para voltar à , onde defendeu as cores do . O craque, inclusive, tem preferência de retorno ao Camp Nou. Porém, não vê com maus olhos uma ida ao Santiago Bernabéu.

Uma contratação do brasileiro demandaria o investimento de, no mínimo, 100 milhões de euros (R$ 461,1 milhões), além da inclusão de outros atletas. O PSG quer cerca de 180 milhões de euros (R$ 830 milhões) para liberá-lo em definitivo nesta janela. Ele foi adquirido há dois anos por 222 milhões de euros.

(Foto: Getty Images)

Não é só Neymar que aparece como alvo do Real Madrid. O clube também sonhava com a contratação de Paul Pogba. O problema é que a janela de transferências da se encerrou, e o Manchester United não conseguiu uma reposição à altura.

Hoje, os Red Devils não querem se desfazer de um grande nome do elenco. Não foi estabelecido um preço para liberação do atleta que venceu a por seu país no ano passado.