Real Madrid da vergonha: derrota para o CSKA é a maior sofrida em casa na Champions

Derrota para o CSKA foi a maior dos merengues dentro de casa no certame europeu; mas, acredite, existe uma coincidência "feliz"

O Real Madrid já entrou em campo para enfrentar o CSKA de Moscou, nesta quarta-feira (12), com a classificação garantida para as oitavas de final da Champions League. A liderança no Grupo G também não estava em cheque, mas a derrota por 3 a 0 para os russos, na capital espanhola, representa uma mancha na gloriosa história do maior campeão europeu na competição que mais gosta de conquistar.

Antes, a maior derrota sofrida havia sido um 2 a 4 para o Bayern de Munique, na então segunda fase de grupos da temporada 1999-2000. A coincidência envolvendo aquela partida com a derrota desta quarta-feira (12) é que, desde então, o Madrid não havia terminado o primeiro tempo de um jogo de Champions derrotado por 2 a 0 em sua casa.

Para os que preferem ver a “metade do copo mais cheia”, o lado melhor da história, naquela temporada 1999-00 o Real Madrid terminaria campeão pela oitava vez.