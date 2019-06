Real Madrid anuncia Raúl no Castilla e prepara mesmo caminho de Zidane

Mítico ex-atacante blanco assumirá cargo nas divisões de base, assim como adiantou a Goal no início de junho

O oficializou nesta quinta-feira a contratação de Raúl González como novo técnico do Real Madrid Castilla. Desta forma, o clube da capital confirma as informações que a Goal havia publicado em 4 de junho.

"Raul Gonzalez será o treinador do Castilla na próxima temporada. Raul, que esta temporada tem sido treinador de Cadete B e Juvenil B, vai começar uma nova carreira no Real Madrid", diz o primeiro parágrafo do comunicado emitido.



Ao mesmo tempo, a declaração assinala que "Raul, lenda do Real Madrid, jogou na primeira equipe por 16 temporadas, nas quais ele ganhou três vezes a UEFA , duas edições do , uma Supertaça Europeia, seis edições do Campeonato Espanhol e quatro Supercopas da ".

O lendário '7' será o técnico da equipe de base do Real Madrid a partir da próxima temporada, o que é mais um passo em sua brilhante carreira no Santiago Bernabéu. Antes disso, ele dirigiu o Juventude B, com o qual ele foi proclamado campeão da liga. Ele herdou a posição de Álvaro Benito depois que ele foi demitido, uma vez que Raul tinha realmente começado a temporada nos comandos do Cadete B. Assim, em apenas uma temporada como profissional no banco, passou de treinamento para meninos de 14 anos para comandar o Castilla em Segunda B. Curiosamente, uma equipe que ele pulou em sua carreira como jogador (ele foi do Real Madrid C para o primeiro time diretamente da mão de Jorge Valdano).

Deve-se notar que o Real Madrid Casilla permaneceu com o desejo de subir para a segunda divisão no ano passado, embora o saldo final fale de uma performance que atenda às demandas, mesmo sendo uma geração especialmente jovem. Também deve ser lembrado que a equipe de base também teve que mudar de treinador em novembro em uma temporada convulsiva em todos os níveis. Foi José Manuel Díaz quem assumiu as rédeas, uma vez que Santi Solari subiu forçosamente ao primeiro time para ocupar o banco de Julen Lopetegui.

E enquanto o argentino não conseguiu terminar a temporada no cargo, a chegada do técnico espanhol revitalizou o time. No entanto, em novembro, ele marchou para fora dos playoffs, e terminou a temporada classificado com facilidade, e até colocando um dos favoritos na luta pela promoção contra as cordas. Ele também lançou o 'DDC' como um esperançoso tridente do futuro para o ataque branco: Dani Gómez, De Frutos e Cristo. Eles foram o pesadelo de Cartagena na primeira partida dos play-offs, sem ir mais longe. Apesar de seu bom trabalho [14 vitórias e 7 empates em 30 jogos], sim, o Real Madrid retomará seu plano inicial e José Manuel Díaz, toda uma instituição na pedreira branca, retornará ao seu cargo anterior como coordenador da La Fábrica.

No Real Madrid, há confiança máxima que Raul terá uma carreira de maior sucesso nos bancos. E consideram que está pronto para assumir as divisões de nase e antes da etapa de elite precisamente há algumas semanas terminou o curso em La Ciudad del Fútbol que se aplica para o treinador licença Pro da UEFA e equipes profissionais.

A passagem de Raúl por La Fábrica lembra irrevogavelmente a de Zidane, que estava escalando categorias para conquistar o primeiro time, com o qual venceu três edições da Liga dos Campeões em seus primeiros três anos no Real Madrid. Solari, Xabi Alonso, Álvaro Benito e Guti são outros treinadores que fizeram o trabalho nos bancos em La Fábrica depois de também terem sido jogadores brancos. Por enquanto, passo a passo, Raul já está em Castilla.