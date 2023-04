Real Brasília x Brasiliense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Candangão

Equipes decidem o título do Campeonato Brasiliense neste sábado (15); veja como acompanhar na TV e na internet

Real Brasília e Brasiliense se enfrentam na tarde deste sábado (15), às 15h (de Brasilia), no Estádio Defelê, em Brasília, pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasiliense de 2023. Como venceu a ida por 3 a 2, o Jacaré joga por um empate para levantar o troféu. A decisão terá transmissão ao vivo da TV Cultura (para DF) e da TV Distrital, na TV aberta, e do Eleven Sports, no streaming.

Disputando a sétima final consecutiva do Candangão, o Brasiliense vai em busca do 12º título do torneio para diminuir a distância para o seu maior rival, o Gama, para apenas um troféu. Na primeira fase, o Jacaré terminou na vice-liderança, com 15 pontos, enquanto na semifinal eliminou o Capital por 3 a 0 no agregado.

Do outro lado, o Real Brasília, em busca do título inédito - em 1999 e 2008 ficou com o vice-campeonato -, terminou a primeira fase na liderança, com 18 pontos, enquanto na semi deixou para trás o Paranoá em 2 a 2 no agregado. Vale lembrar que o Leão do Planalto jogava por dois resultados iguais para avançar à final.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Brasiliense soma 12 vitórias, contra oito do Real Brasília, além de cinco empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Candango 2023, o Jacaré venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Real Brasília: Wendell; Caio Mendes, Felipe Mendes, Hyago e Thiago Ulisses; Gabriel Lima, Lucas Souza, Igor Feijão e Marcos Paulo; Guilherme e Matheus Jesus. Técnico: Gerson.

Brasiliense: Arthur; Andrezinho, Gabriel, Igor e Aloísio; Tarta, Zotti, Aldo e Luquinhas; Yuri Mamute e Tobinha. Técnico: Roberto Cavalo.

Desfalques

Real Brasília

Sem desfalques confirmados.

Brasiliense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?