RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista Feminino 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), em Santana de Parnaíba; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista Feminino 2025 A partida terá transmissão ao vivo do Space e da Record News, na TV fechada, e da Max, no streaming (veja a programação completa).

Ambas as equipes estrearam com reveses no estadual feminino. O RB Bragantino vem de goleada sofrida para o Corinthians por 4 a 0. No fim de semana, contudo, venceu o América-MG por 2 a 0, pelo Brasileiro. A equipe quer replicar a boa forma, agora no Paulista.

O São Paulo, por sua vez, perdeu clássico contra o Santos, por 2 a 1 e ficou no 0 a 0 com o Santos na última sexta-feira, com uma jogadora a menos durante praticamente todo o jogo. A expectativa é a mesma: somar os primeiros pontos no torneio.

Escalações

RB Bragantino feminino: Não divulgado.

São Paulo feminino: Não divulgado.

Desfalques

RB Bragantino feminino

Sem desfalques divulgados.

São Paulo feminino

Sem desfalques divulgados.

Quando é?