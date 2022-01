O que é e como funciona o ranking da IFFHS, que lista os melhores clubes do ano?

O Palmeiras foi eleito pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS) o melhor clube do mundo no ano de 2021, sendo o primeiro time brasileiro a conquistar o prêmio.

Com o resultado, o Palmeiras desbancou grandes equipes europeias, inclusive o Chelsea, da Inglaterra, que também estará na disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro.

Em 2020, o Verdão já tinha alcançado o segundo lugar no ranking, atrás apenas do Bayern de Munique, que havia conquistado a Champions League naquela temporada, mas, dessa vez, somou mais pontos pelos dois títulos da Libertadores e outro da Copa do Brasil.

Além disso, o Atlético-MG assumiu a vice-liderança da contagem, principalmente pelas conquistas da Copa do Brasil e do Brasileirão, com 313 pontos.

A GOAL te mostra tudo sobre o ranking da IFFHS.

Qual foi o ranking final da IFFHS em 2021?

Palmeiras - 322 pontos Atlético Mineiro - 313 pontos Manchester City - 300 pontos Chelsea - 289 pontos Flamengo - 289 pontos Dínamo Zagreb - 282 pontos Bayern de Munique - 271 pontos Real Madrid - 262 pontos Ajax - 261 pontos Atlhetico Paranaense - 252 pontos

Quem elabora o Ranking Mundial de Clubes?

Este ranking é divulgado todos os anos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Sem qualquer ligação com a Fifa.

A organização considera os resultados conquistados pelos times em uma temporada, além de estastísticas do time. Além disso, a entidade divulga o ranking anual e, depois, atualiza a lista de maiores times de todos os tempos, a partir desses resultados.

Como funciona o sistema de pontuação?

O sistema de pontuação do ranking da IFFHS é dividido entre competições internacionais e nacionais, sendo apenas considerados os jogos de competições reconhecidas da Fifa.

Dessa forma, a organização divide as competições por nível de competitividade e continente, que afetam diretamente a pontuação dos times.

Ou seja, se um time brasileiro conquistar uma vitória na Copa Libertadores, por exemplo, ele conquistará 14 pontos e sete por um empate. E, se esse time, conquistar uma vitória no Brasileirão, receberá quatro pontos e dois por um empate.

Quando começou a contagem do ranking?

A contagem do ranking, pela entidade, começou no dia 1 de janeiro de 1991, data de fundação da organização. Ainda assim, apesar do nome, a contagem dos times não leva em conta os resultados do passado e, por isso, equipes que foram vencedores em outras décadas podem não aparecer no topo do ranking.