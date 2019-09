Rafinha renova com Barcelona e é emprestado ao Celta

O brasileiro que teve o vínculo renovado com o Barcelona seguirá na Espanha, porém no Celta de Vigo

Rafinha renovou contrato por um ano com o e concluiu definitivamente o empréstimo para o Vigo durante a temporada 2019-20.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o Barcelona informou a transferência do brasileiro: "O FC Barcelona e o Rafinha chegaram a um acordo sobre a renovação do contrato do jogador até o final da temporada 2020/21. Além disso, Barça e Celta Vigo chegaram a outro acordo: Rafinha jogará no Celta por empréstimo na temporada 2019/20. O Celta assume o salário de Rafinha, além de possíveis complementos de até 1,5 milhões de euros”, e seguiu.

"O FC Barcelona gostaria de expressar publicamente a gratidão a Rafinha por seu compromisso e dedicação, e deseja a ele boa sorte e sucesso contínuo".