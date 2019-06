Rafinha fecha com Flamengo, grava vídeo e vai assistir ao Fla-Flu

Confirmando a notícia dada pela Goal ainda em dezembro de 2018, o lateral é esperado no Rubro-Negro

O contrato ainda não foi assinado, mas já podemos dizer que Rafinha será jogador do . O lateral-direito, que fez história no de Munique, inclusive gravou um vídeo direcionado para um torcedor rubro-negro no qual afirma: “Tô chegando lá no Mengão!”.

A mensagem foi gravada durante um pagode já no , onde o jogador de 33 anos está desde o último sábado (01). Em post na sua conta de Instagram, Rafinha oficializou a despedida do Bayern – onde enfileirou títulos durante as últimas oito temporadas – e disse que agora busca “um novo desafio”.

Rafinha já chegou ao Brasil. Lateral desembarcou em e está de férias. #Flamengo — Raisa Simplicio (@simpraisa) 31 de maio de 2019

Rafinha, que já está de férias no Brasil, entre um pagode e outro, já avisou aos amigos que vai vestir as cores do #Flamengo. — Raisa Simplicio (@simpraisa) 1 de junho de 2019

Segundo apurado pela Goal Brasil, o jogador ainda não assinou o seu contrato com o Fla. É da vontade do atleta respeitar o vínculo que tem com o Bayern até o próximo dia 30, mas a relação já está firmada. Inclusive, o defensor é esperado para acompanhar ao Fla- deste domingo (09), pelo Campeonato Brasileiro – assim como rá fazer o técnico português Jorge Jesus, que assumirá o comando do time apenas depois da .