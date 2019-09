Racismo? Bernardo Silva será investigado por tuíte controverso

Jogador português alegou ter feito uma brincadeira, mas a repercussão foi ruim e veio logo após ele marcar três dos oito gols do City contra o Watford

O português Bernardo Silva será investigado pela Football Association por possível caso de racismo contra o companheiro de equipe Benjamin Mendy. A polêmica se deu após uma postagem no Twitter pessoal do meio-campista gajo, que foi interpretada como racista por diversos usuários da rede social e causou uma forte repercussão negativa.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Após a histórica goleada do Manchester City sobre o Watford por 8 a 0, que contou com três gols de Bernardo Silva (foi a primeira vez que ele balançou a rede três vezes em uma partida), o português postou uma foto de Benjamin Mendy criança, e do lado a imagem de um boneco da marca de doces espanhola, 'Conguito'.

Mendy, que é conhecido pelo seu jeito brincalhão e alegre, respondeu o português com emojis dando risada e escreveu "1 a 0 para você, vai ver".

😂😂😂 1-0👏🏾 for you will see

— Benjamin Mendy (@benmendy23) September 22, 2019

Mais artigos abaixo

Mas as críticas vieram muito rápido e Bernardo Silva excluiu a postagem original. Depois ele postou outra mensagem na mesma linha de muitos outros casos que alegavam ser uma "brincadeira". O gajo escreveu: "Não se pode nem brincar com um amigo hoje em dia... Vocês, caras".

Can’t even joke with a friend these days... You guys... 🤦🏻‍♂️

— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) September 22, 2019

O caso será investigado pela FA e Bernardo Silva pode sofrer sanções da federação caso seja encontrado culpado por racismo.