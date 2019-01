Rabiot deixa de ser prioridade no Barcelona, diz site

Jogador do PSG não estaria demonstrando o mesmo interesse em vestir a camisa do Barça como De Jong

Após o Barcelona anunciar a contratação de Frenkie De Jong, Adrien Rabiot deixou de ser prioridade na equipe comandada por Ernesto Valverde. A chegada de De Jong não influenciaria diretamente na escolha do time espanhol em deixar Rabiot “de lado”, mas o clube sente que fez tudo o que podia para contar com o francês no elenco, segundo o portal Sport.

O Barça trabalhou paralelamente em ambas as negociações deixando claro o interesse imediato nos atletas. Ainda de acordo com site, o sucesso da chegada de De Jong e a complicada situação envolvendo o francês, teria “debilitado” a paciência da equipe em seguir conversas com o Paris Saint-Germain.

A proposta inicial de 10 milhões de euros (cerca de R$42 milhões) de bônus somente pela assinatura, não surpreendeu o jogador como esperado pelo Barcelona. Mas ao longo dos dias, a morte da avó de Rabiot teria impossibilitado o jogador em escolher sobre permanecer ou deixar o PSG.



A demora na negociação abriu as portas para que outros times pudessem entram nas conversas, em especial, o Tottenham. Técnico da equipe, Mauricio Pochettino teria conversado pessoalmente com o jogador alegando a importância do meia no elenco inglês.

De fato, Rabiot perdeu o posto de contratação mais desejada pelo Barcelona, mas o clube segue com esperança de contar com o atleta no elenco ao ressaltar que o mesmo fará parte de um projeto vencedor. Argumento no qual o Barça espera influenciar diretamente na escolha do francês, já que outras equipes da Premier League, além da Serie A teriam colocado o jogador como prioridade.