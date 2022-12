Quem é Wout Weghorst, atacante da Holanda na Copa do Mundo?

O centroavante marcou dois gols que empataram o jogo das quartas de final, levando a partida para a prorrogação - e depois pênaltis

A Holanda conseguiu uma recuperação incrível nas quartas de final da Copa do Mundo. Os europeus iam perdendo de 2 a 0 para a Argentina, quando Wout Weghorst entrou para mudar tudo e empatar a partida, levando a decisão para a prorrogação (e depois pênaltis).

A classificação argentina à semifinal da Copa do Mundo de 2022 parecia quase certa, uma vez que os hermanos iam vencendo o jogo por 2 a 0 até 38 minutos do segundo tempo. No entanto, aos 33, Wout Weghorst entrou em campo e colocou a Holanda de volta no jogo. Depois de diminuir a desvantagem holandesa, ainda marcou o gol de empate, aos 56 minutos, e converteu sua batida na disputa de pênaltis.

O jogador, que não é um dos mais conhecidos da seleção que conta com nomes como Virgil van Dijk, Frankie de Jong e Memphis Depay, bem como com a revelação Cody Gakpo, mas chamou a atenção com seus dois gols. Então, afinal, quem é Wout Weghorst?

O centroavante de 1,97m, tem 30 anos de idade, e defende o Besiktas, da Turquia, emprestado pelo Burnley. Antes disso, teve passagens por Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar e Wolfsburg ao longo de seus dez anos de carreira no futebol profissional. Foi no Wolfsburg, aliás, que Weghorst se destacou. Foram 114 jogos e 70 gols marcados em quatro anos com a camisa do clube alemão.

Já na seleção holandesa, ainda tem uma história curta. Antes de sua atuação heroica nas quartas de final da Copa do Mundo, havia disputado apenas 18 jogos - sendo que em apenas um deles ficou em campo o tempo todo e em cinco foi titular -, marcando três gols. Sua estreia foi no dia 23 de março de 2018, em uma amistoso contra a Inglaterra, quando entrou no finalzinho do segundo tempo. Já seu primeiro gol veio na sexta partida, um amistoso contra a Geórgia, em 6 de junho de 2021.

Na Copa do Mundo, disputou três jogos, além das quartas de final, nenhum deles como titular. Seus dois primeiros gols no Mundial vieram justamente contra a Argentina, sendo que o segundo deles, uma jogada ensaiada, foi muito parecida com um tento marcado por ele em 2021, pelo Wolfsburg.