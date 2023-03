Verdão chega a sua sexta final consecutiva no Paulistão, e agora aguarda o vencedor de Água Santa x RB Bragantino, disputado nesta segunda (20)

Mais uma vez na final! Pela sexta vez consecutiva, o Palmeiras chegou a grande decisão do Paulistão 2023, após vencer o Ituano neste domingo (19) por 1 a 0, com gol de Murilo. Desde 2014, o Verdão chegou à decisão em 2015, 2018, 2020, 2021 e 2022, ganhando o título em 2020 e 2022.

Quem o Palmeiras enfrenta na final do Paulistão 2023?

Agora, o Palmeiras aguarda o vencedor de Água Santa x Red Bull Bragantino, que será disputado na noite desta segunda-feira (20), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, também em jogo único. Vale lembrar que o Água Santa eliminou o São Paulo nos pênaltis por 6 a 5, após empatar sem gols na semifinal, enquanto o time de Bragança Paulista deixou para trás o Botafogo-SP por 2 a 0.

A campanha do Palmeiras no Paulistão 2023

Na primeira fase, o Palmeiras ficou na liderança do Grupo D, com 28 pontos. Foram oito vitórias e quatro empates, com aproveitamento de 77%. Dois pontos a mais que o São Bernardo, segundo colocado. Já nas quartas, o Verdão eliminou o São Bernardo, por 1 a 0, com gol de Rony.