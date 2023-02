Quem é Yuri Lima, jogador do Mirassol que vive affair com a cantora Iza?

Atleta foi contratado recentemente pelo Leão para disputar a temporada 2023

Pelo Campeonato Paulista 2023, o Mirassol recebeu em casa o Palmeiras e acabou sendo derrotado por 2 a 0 no dia primeiro de fevereiro. O Estádio Campos Maia, inclusive, teve uma presença ilustre e um tanto inusitada: a cantora Iza apareceu pelo interior de São Paulo para acompanhar o confronto.

A derrota do Leão, porém, pode não ter agradado muito a estrela carioca, que vive "romance" com o recém contratado da equipe, Yuri Lima. O casal já chegou a publicar fotos nos stories do Instagram, que fizeram a internet ir à loucura para saber quem era o atleta que se relacionava com a cantora.

Portanto, quem é de fato Yuri Lima? Nascido em São Paulo, o volante começou a jogar futebol profissionalmente no Osasco Audax, em 2013. Dois anos depois, chegou a atuar pelo Audax Rio e, depois, retornar à cidade natal, para ter boas atuações que chamaram a atenção do Santos.

No Peixe, o atleta atuou de 2016 a 2019, no que marcou seu tempo mais longevo por um clube, disputando um total de 64 partidas. Em maio de seu último ano pelo alvinegro praiano, o volante foi para o Fluminense e também participou de bons números de duelos, com 53 ao todo.

Entre 2021 e 2022, o jogador teve passagens por Cuiabá e Juventude, até sua chegada ao Mirassol, neste ano. Curiosamente, Yuri Lima tem um irmão gêmeo, Yan, que também já atuou como atleta de futebol, mas hoje não segue mais a profissão. Yan Lima, inclusive, também teve um caso com uma cantora: a artista Tati Zaqui.