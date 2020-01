Quem é Tiquinho Soares, atacante do Porto que simboliza no futebol a relação Brasil-Portugal

O atacante, desconhecido para a maioria doa brasileiros, pode até defender a seleção portuguesa na Euro 2020

De acordo com números divulgados pelo jornal português “Público”, em 2019 o número de brasileiros residentes em chegou ao recorde de 150.864 mil.

Já o número de jogadores brasileiros que atuam na primeira divisão do futebol português já foi maior, embora ainda seja gigante: são 149 nesta temporada 2019-20.

Tiquinho Soares, do , é um deles. O atacante acumula 14 gols pelos Dragões na atual campanha, sendo que em 2019 balançou as redes em todos os quatro jogos disputados até aqui – o último deles na derrota por 2 a 1 contra o Braga, nesta sexta-feira, embora também tenha desperdiçado um pênalti neste duelo.

No Porto desde 2017, Tiquinho já marcou 59 gols em 119 partidas e conquistou um Campeonato Português (2017-18). A evolução de desempenho em terras lusitanas chamou a atenção da , que ofereceu recentemente cerca de 20 milhões de euros, segundo o Globoesporte.com, para contar com os serviços do brasileiro.

O valor da transferência pode até aumentar caso Tiquinho consiga a cidadania portuguesa, uma vez que o clube italiano já conta com três atletas extracomunitários em seu elenco. Virar cidadão português é outro dos sonhos do atleta, até para buscar uma oportunidade de vestir a camisa da seleção de Portugal nesta . Os trâmites já estão acontecendo.

Em termos futebolísticos, faz sentido: com as camisas do Nacional da Ilha da Madeira, de Guimarães e Porto Tiquinho soma mais jogos como profissional (190) e gols marcados (84) do que vivenciou em sua vida como atleta no . Assim como tantos brasileiros, que decidiram cruzar o oceano para traças uma vida nova, o atual atacante do Porto vê suas raízes lusas cresceram cada vez mais.