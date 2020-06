Quem é Matheus Nascimento, promessa do Botafogo com multa milionária?

O jogador assinou um contrato profissional com o clube, aos 16 anos

O anunciou o primeiro contrato profissional assinado por Matheus Nascimento, promessa da base do Glorioso, com apenas 16 anos. Negociando desde outubro com o clube, o atacante assinou um vínculo até junho de 2023.

MATHEUS É BOTAFOGO! ✍🏻⭐️



Cria da base alvinegra, Matheus Nascimento assinou o seu primeiro contrato profissional com o Alvinegro até 2023. Que seja o início de uma trajetória profissional gloriosa. Uh, tá maneiro! O Matheus é artilheiro! 🎶🔥 #MN9 #BFRBaseForte #VamosFogo pic.twitter.com/8SIo2JCQ1J — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) June 12, 2020

O jogador tem sido destaque nas categorias juvenis do Botafogo, além da seleção brasileira, onde foi uma das peças principais na conquista do Campeonato Sul-Americano sub-15. O futuro promissor do atleta lhe rendeu uma multa milionária em seu novo contrato: R$ 150 milhões para o futebol brasileiro e € 50 milhões para o exterior.

A identificação de Matheus com o Botafogo vem de longe, o atacante chegou à equipe com apenas 11 anos, em 2015. Desde então, o jogador coleciona conquistas e boas atuações. Segundo sua contagem, já foram 150 gols nas categorias de base do futebol.

Ao assinar o seu contrato, o atacante não escondeu a felicidade de estar no seu clube de sempre: "Estou muito feliz. É um momento muito especial na minha vida. Todos sabem que o meu sonho sempre foi me tornar um atleta profissional aqui no Botafogo. É a minha casa e é onde me sinto bem. Gostaria de agradecer ao clube e à torcida, que sempre me abraçaram e me deram muito carinho e incentivo. Vou trabalhar muito para um dia retribuir tudo isso para eles dentro de campo. Eu sou Base Forte, eu Sou Botafogo".

Como uma das maiores promessas do Botafogo e, talvez, uma das mais promissoras dos últimos tempos, a torcida também não deixou de comemorar a renovação e a alt multa estipulada para o camisa 9.

Matheus tinha contrato de formação até 2021 e, ao completar 16 anos, no início de março, pode finalmente profissionalizar o seu vínculo com o clube, de acordo com as normas da Lei Pelé, sempre monitorado por seus pais.

Com os cabelos compridos e estilo próprio, nas categorias sub-15, o atacante tinha o apelido de skatista. Mas não, ele optou mesmo pelo futebol e, pelo que tem mostrado, não foi uma decisão errônea. O jovem jogador já teve a oportunidade de dar um pouco do gostinho de seu talento na apresentação de Keisuke Honda. Na ocasião, Matheus marcou um gol em uma partida amistosa para comemorar a chegada do japonês ao alvinegro.

Perfil do atleta

Nome: Matheus Nascimento de Paula

Nascimento: 3 de março de 2004 (16 anos)

Altura: 1,82 m

Posição: atacante