Quem é Emiliano Velázquez, novo zagueiro do Santos

O uruguaio chega à Vila Belmiro aos 27 anos e sem taxas de transferências após encerrar uma longa passagem pelo futebol espanhol

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (30), a contratação do zagueiro Emiliano Velázquez. O uruguaio tem 27 anos e estava sem clube depois de ver seu vínculo com o Rayo Vallecano, da Espanha, terminar e assinou contrato com o Peixe até o final de 2022.

Com 1,84m e destro, o defensor não escondeu a alegria pela chance de vestir uma camisa de tanta importância e revelou que recusou outras propostas para poder jogar na Vila Belmiro.

“Feliz demais por ter a chance de vestir a camisa do Santos, que tem tanta história e já foi vestida por vários craques do futebol mundial. Tinha outras oportunidades, mas optei por vir para cá pois é uma honra jogar nesse gigante do Brasil. Também vou poder ficar mais próximo de toda a minha família no Uruguai. Tudo correu bem e estou contente demais por estar aqui”, disse o atleta em suas primeiras palavras como atleta santista.

Aposta no Atlético de Madrid, chance na seleção uruguaia

(Foto: Getty Images)

Emiliano Velázquez é cria da base do Danúbio, clube com o qual viveu seu melhor momento até aqui. Ainda muito jovem, com 20 anos, o zagueiro foi peça fundamental para a equipe conquistar o Campeonato Uruguaio da temporada 2013/14 – da qual foi eleito o melhor de sua posição.

As exibições naquela campanha histórica do Danúbio lhe deram uma chance na seleção uruguaia principal, em 2014, mas Emiliano não conseguiu manter o histórico que havia tido nos selecionados de base e disputou apenas um jogo com a Celeste principal. Mais ou menos na mesma época veio o interesse do Atlético de Madrid, que apostou nas boas atuações e no sucesso de sua relação com outros zagueiros uruguaios – como o ainda então jovem José Maria Giménez além do icônico Diego Godín.

Histórico na Europa

(Foto: Getty Images)

Contratado por cinco anos pelo Atleti, Emiliano foi logo emprestado pelo Getafe. No modesto clube dos arredores de Madri, fez uma boa primeira temporada mas viu a equipe ser rebaixada em sua segunda campanha. Os 43 jogos e quatro gols marcados com o Getafe não foram o bastante para convencer o técnico Diego Simeone a dar a Velázquez chances na equipe principal do Atlético e o zagueiro foi novamente emprestado. O destino, desta vez, foi o português Sporting de Braga.

Em Portugal, contudo, as chances rarearam: Emiliano disputou apenas 11 jogos e fez dois gols, e o clube português não conseguiu impressionar de forma positiva. Ainda sob contrato com o Atlético de Madrid, Velázquez foi emprestado para o Rayo Vallecano na temporada seguinte e acertou seu retorno para a Espanha – que estava na segunda divisão na época.

(Foto: Getty Images)

O Rayo Vallecano foi o clube onde Emiliano Velázquez mais disputou jogos em sua carreira: foram 76 partidas. A sua melhor temporada foi justamente a primeira, onde disputou 26 jogos, marcou dois gols e ajudou a equipe a conseguir o acesso à elite e o título da segunda divisão. Mas não foi, novamente, o bastante para chamar atenção de clubes maiores.

O Rayo Vallecano ficou em definitivo com o uruguaio, que sofreu com lesões na temporada 2018/19 e não conseguiu ajudar a evitar o retorno à segunda divisão.

Sem conseguir muito tempo de jogo na campanha2019/20, voltou a ter mais tempo de jogo em 2020/21. No entanto, não mais como um titular absoluto. Ainda assim teve papel importante ao ajudar o Rayo a retornar à primeira divisão espanhola. Foi de Velázquez uma das assistências na vitória por 2 a 1 sobre o Girona, nos playoffs de acesso da segunda divisão espanhola, que ajudou o clube a retornar à elite.

De volta à América do Sul, Emiliano espera voltar a despertar atenções do mundo do futebol em relação ao seu desempenho. É a mesma esperança do Santos e de seus torcedores.