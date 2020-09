Quem é Dejan Kulusevski, autor do primeiro gol da 'Era Pirlo' na Juventus?

Jovem de 20 anos é sueco, tem 1,86m de altura e fez o primeiro da vitória por 3 a 0 sobre a Sampdoria

O atacante Dejan Kulusevski, de 20 anos, foi o autor do primeiro gol da contra a , por 3 a 0, pela estreia da . Além disso, foi a primeira vez que um jogador balançou as redes na era "Era Pirlo".

O clube de Turim definiu a joia sueca, de 1,86 de altura, como principal nome para dividir a responsabilidade de gols com Cristiano Ronaldo. O craque português fez o terceiro do confronto deste domingo (21). Bonucci também marcou.

Mas quem é Dejan Kulusevski?

Contratado por 35 milhões de euros (cerca de R$ 223 milhões) junto a , o canhoto Kuluseviski esteve emprestado ao na temporada passada. Em 2019/20, o jovem disputou 39 jogos e marcou 10 gols.

Nascido na e com raízes na Macedônia, Dejan começou a jogar no Brommapojkarna, nos subúrbios de Estocolmo, antes de se transferir para a Atalanta em 2016. Fez sua primeira partida pela Serie A em 20 de Janeiro de 2019, já pelo Parma, na vitória por 5 a 0 sobre o .

Segnalazione n. 1️⃣



Dejan #Kulusevski ha segnato il suo primo gol con la maglia ⚫️⚪️ al sesto pallone giocato e con il primo tiro tentato.#JuveSamp pic.twitter.com/9hyM6Fdsox — JuventusFC (@juventusfc) September 20, 2020

Quando estava por chegar na Velha Senhora, o meio-campista, que também pode atuar no ataque, preferencialmente na ponta-direita, elogiou Cristiano Ronaldo e apontou o compatriota Zlatan Ibrahimovic como seu ídolo.

"Cristiano Ronaldo é fantástico, é muto boa pessoa. Fala contigo sobre qualquer assunto, até mesmo assuntos fora do futebol. As palavras dele são como petróleo, tenho muita sorte por poder jogar com ele e espero poder ajudá-lo", afirmou Kulusevski.

"Ibrahimovic é o meu ídolo, um modelo para mim. Ele abriu portas na Suécia que ninguém tinha aberto. É uma inspiração para todos jogadores suecos, mas principalmente para nós, imigrantes. Nós nos falamos, ele me ligou e foi tudo muito entusiasmante para mim. Quando eu era mais pequeno, nunca pensei sequer que Zlatan fosse fosse alguma vez falar comigo", concluiu ele.