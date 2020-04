Quem é Dayot Upamecano, zagueiro na mira de Real Madrid e Bayern de Munique

Aos 21 anos, zagueiro gera o interesse de diversos clubes europeus; saiba mais sobre o francês do RB Leipzig

O zagueiro Dayot Upamecano, do , deve ser um dos jogadores mais cobiçados pelos grandes clubes europeus na próxima temporada. O francês interesse à clubes como , , , , e City.

O contrato de Upamecano com o RB Leipzig termina em junho de 2021 e já na próxima janela de transferências sua cláusula de rescisão cai de 100 milhões para 60 milhões de euros (R$ 341 milhões). Segundo o jornal espanhol AS, o francês de 21 anos está pressionando o clube para que seja vendido.

Cada um destes clubes interessados em Upamecano tem algo a oferecer que poderia ser um atrativo ao zagueiro. O Bayern, por exemplo, ofereceria a titularidade no clube, já que a contratação do francês significaria um caminho livre para Jerome Boateng deixar a Allianz Arena. Outro fator que pesa a favor dos bávaros é a adaptação do jogador na .

Por outro lado, o Real Madrid conta com o fator Zinedine Zidane. O treinador pode ser um ponto chave na negociação e no convencimento do zagueiro. Os dois clubes de Manchester também querer reforçar suas defesas e podem ser fortes concorrentes na disputa.

Mas quem é Dayot Upamecano?

Dayotchanculle Oswald Upamecano nasceu no dia 27 de outubro de 1998 (21 anos), na cidade de Évreux, na .

Zagueiro de origem, Upamecano tem seu valor de mercado estipulado em 45 milhões de euros (R$ 255 milhões) segundo o site Transfermarkt.

Desde que chegou ao RB Leipzig, em 2017, ele se estabeleceu como titular do time que terminou em segundo, terceiro e sexto colocado nas três temporadas até então. Em sua primeira temporada completa (ele se transferiu em janeiro), ele disputou 25 dos 34 jogos na Bundesliga e entrou na pré-lista de 40 jogadores do prêmio Golden Boy de 2018.

Nesta temporada, ele atuou em 21 dos 25 jogos do clube no Campeonato Alemão e em seis dos oitos jogos na Liga dos Campeões, participando ativamente da histórica campanha do RB Leipzig até aqui. O clube está classificado para as quartas de final do torneio continental.

Os números pessoais de Upamecano chamam muito a atenção. Ele é o líder do RB Leipzig na Bundesliga em roubadas de bolas, interceptações, jogos sem sofrer gols e passes certos, com quase 90% de acerto.