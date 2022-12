Quem é Dayot Upamecano, zagueiro da França na Copa do Mundo 2022?

Aos 24 anos, zagueiro do Bayern de Munique tem tido um bom desempenho em seu primeiro Mundial pela seleção francesa

O zagueiro Dayot Upamecano, atualmente no Bayern de Munique, vem sendo um dos grandes destaques da Copa do Mundo de 2022, junto de sua dupla Ibrahima Konate, com quem também jogou no RB Leipzig. Símbolo de uma nova geração que está surgindo, o defensor tem colhido os frutos do bom futebol que apresenta há alguns anos.

Upamecano é um jogador muito jovem, de apenas 24 anos, mas que chama a atenção de clubes grandes há algum tempo. Aos 21, quando começava a se destacar pelo RB Leipzig, já entrou na mira de gigantes como Real Madrid e Bayern de Munique, com o segundo desembolsando 42,5 milhões de euros para contratá-lo em 2021.

Desde que se mudou para o Bayern, Upamecano tem sido titular da equipe que conquistou a Bundesliga na última temporada e é líder da atual edição. Sua boa fase, então o levou à titularidade também da seleção francesa, inclusive na Copa do Mundo, onde têm mostrado sua qualidade.

Mas quem é Dayot Upamecano?

Dayotchanculle Oswald Upamecano nasceu no dia 27 de outubro de 1998, na cidade de Évreux, na França. Ele deu seus primeiros passos no futebol em 2004, com apenas seis anos de idade, e passou pelas categorias de base de alguns clubes franceses antes de ser contratado pelo time profissional do Red Bull Salzburg, em 2015.

Logo em sua primeira temporada pelo clube austríaco foi emprestado ao Liefering, onde passou um ano. No retorno, jogou uma temporada antes de se transferir ao RB Leipzig, gerido pela mesma empresa que o Salzburg.

E foi no clube alemão que ele passou a se destacar mais e mais, desde que chegou, em 2017, ganhando espaço com o passar do tempo, além da confiança para ser o homem da defesa. Com ele na zaga, o time conseguiu bons desempenhos na Bundesliga e um bom retorno financeiro ao negociá-lo.

Isso porque, o Bayern de Munique, que disputava a contratação de Upamecano com o Real Madrid, pagou 42,5 milhões de euros por seu passe, assinando um contrato com ele até 2026. No novo clube, também assumiu a titularidade e vem sendo bastante importante nos grandes desempenhos nacionais do clube bávaro.

Além do clube, Upamecano defende a seleção francesa desde muito cedo, tendo iniciado sua trajetória com a camisa de seu país em 2014, na categoria sub-16. Desde então, foi escalando até que, em 2021, fez seu primeiro jogo pelo time principal.

Na Copa do Mundo de 2022, a primeira de sua carreira, assim como na Bundesliga, tem números pessoais que chamam a atenção. Tendo as disputas de bola como grande ponto forte de seu jogo, saiu bem sucedido em mais de 63% das disputas em geral, subindo para mais de 80% quando a disputa é no chão, onde tem melhor desempenho. Além disso, não levou cartões e tem 91% de sucesso em seus passes.