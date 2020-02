Quem é Daniel Muñoz, pedido por Jorge Jesus no Flamengo?

Desejado pelo Palmeiras, lateral-direito colombiano pertence ao Atlético Nacional

De olho nas opções do mercado, o monitora de perto a situação de Daniel Muñoz, de 23 anos, do , na busca por um reserva de Rafinha.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com o site Globoesporte.com, o lateral-direito, que também interessava ao - o clube não aceita negociar com o alegando dívidas pela compra de Borja -, já teria sido aprovado pelo técnico Jorge Jesus.

Mais artigos abaixo

Mais times

Quem é Daniel Muñoz?

Daniel Muñoz, de apenas 23 anos, é considerado uma das maiores promessas entre os laterais do continente. Ele iniciou a carreira no Rio Negro Ávila, e é avaliado em 950 mil euros, de acordo com o Transfermarkt.

Conhecido por sua grande capacidade de apoio ofensivo, o jovem chegou ao Atlético Nacional em 2019, disputando 21 jogos e marcando sete gols. Neste ano, foram três partidas e um tento.