Quem é Claudio Caçapa, treinador interino do Botafogo?

Caçapa assume o clube carioca após saída de Luís Castro

Natural de Lavras (MG), Cláudio Caçapa iniciou sua trajetória no futebol como jogador em 1997, pelo Atlético-MG, e foi vendido para o Lyon na temporada 2000/01, onde ficou até a temporada de 2006/07. Pelo clube francês, Caçapa conquistou seis títulos do Campeonato Francês, além de cinco edições da Supercopa da França.

Após a sua saída do clube francês, ao término da temporada 2006/07, Caçapa se juntou ao Newcastle, onde permaneceu até o ano de 2009, quando retornou ao Brasil para atuar pelo Cruzeiro. O ex-zagueiro atuou ainda por Évian e Avaí, encerrando a carreira como jogador em 2011. Desde 1997, Caçapa fez três partidas pela seleção brasileira.

Logo depois de pendurar as chuteiras, Caçapa assumiu o comando da seleção brasileira sub-15 em 2013.

Cláudio assume interinamente o Botafogo após anúncio oficial do clube na última sexta-feira (30), o ex-zagueiro atualmente ocupa a posição de auxiliar técnico do Lyon da França, e desembarcou no Rio de Janeiro devido a parceria multiclubes da Eagle Football Holdings, liderada por John Textor, dono do grupo.

Caçapa ficará a disposição do Botafogo até que seja decidido o novo comandante da equipe, Lucio Flavio, técnico do sub-23, será o auxiliar técnico durante o período. Vale lembrar, que Luís Castro deixou o Fogão após aceitar proposta do Al Nassr de Cristiano Ronaldo.