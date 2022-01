Quem é Bruna Biancardi, namorada de Neymar?

Há cerca de poucos dias, Neymar e Bruna Biancardi postaram uma imagem em suas redes sociais e deixaram ainda mais visível a existência do relacionamento entre os dois.

Polêmicas foram criadas ao longo dos dias em que se suspeitavam sobre o relacionamento de Ney e Bruna. Alguns até disseram a semelhança da influencer com a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador.

O PSG, clube em que Neymar atua, tem preocupação com seu namoro, com relação ao tamanho da repercussão do assunto, como revelou o Diário AS, da Espanha. O atacante já rebateu críticas e pretende viver uma vida tranquila ao lado de sua nova namorada.

Quem é Bianca Biancardi?

Nascida em São Paulo, no dia 15 de abril de 1994, aos 27 anos, Bruna é influencer digital e trabalha como e-commerce e gerente de marketing da empresa Long Island, marca de roupas da qual sua família é dona, com foco em produtos para surfistas.

Formada em negócios de moda pela Universidade Anhembi Morumbi, a empresária já teve um canal de YouTube, o Falo Nada, onde participava ao lado de Marília Gabriela, sua colega, comentando sobre moda e realizando Tags e Vlogs de viagens. No entanto, os últimos vídeos gravados pelas amigas datam de quatro anos atrás.

Em seu Instagram, Bruna compartilha momentos de sua vida, como viagens, receitas, treinos, dicas de maquiagem, entre outros passatempos e situações que envolvam sua profissão.

A empresária já confessou, inclusive, ser fã de Sandy (da dupla Sandy e Júnior), além das Spice Girls, grupo musical composto por garotas, criado em 1994, ano de nascimento de Bruna.

Como Bianca e Neymar se conheceram?

Segundo o jornal Metrópoles, os pombinhos se encontraram na casa do jogador na época do ano novo de 2021. Em outros momentos, Ney e Bruna já haviam aparecido juntos, abraçados, em barco na ilha de Ibiza, na Espanha.