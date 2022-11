Quem deve substituir Neymar em Juventus x PSG na Liga dos Campeões?

Christophe Galtier deve deixar Kimpembe no banco e dar uma chance novamente a Carlos Soller, que marcou dois gols nas últimas duas partidas

Sob o comando do técnico Christophe Galtier, o Paris Saint-Germain parece ter encontrado sua melhor forma nesta temporada europeia. Mesmo assim, poucos momentos após a vitória sobre o Troyes e principalmente pelos três gols sofridos no último jogo, o técnico parisiense prometeu correções para evitar levar três gols na Liga dos Campeões que, segundo ele, seriam sinônimo de derrota.

Em seus últimos jogos, o PSG continuou com o mesmo padrão das últimas três partidas. Antecipando o encontro dessa quarta-feira (2), em Turim, o treinador deve manter um trio de meio-campo, que apresentou bom entrosamento no clássico contra o Marseille: Vitinha, Verratti e Ruiz.

Quem deve substituir Neymar em Juventus x PSG?

Para este jogo decisivo, o técnico Christophe Galtier tem uma série de dúvidas para resolver. A primeira delas é de quem será o substituto de Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que o treinador mantenha uma formação que utilizou no dia 21 de outubro, na vitória contra o Ajaccio, por 3 a 0. Dessa forma, o meio-campista espanhol, Carlos Soler, autor de dois gols nos dois últimos jogos, deve figurar na posição do brasileiro.

Na defesa, o treinador contará também com uma dúvida pela grande competição que tem, com três zagueiros para duas posições. Dado o complicado retorno de Kimpembe na partida contra o Troyes, Galtier deve começar com Sergio Ramos e Marquinhos.

O último ponto de interrogação fica na esquerda da defesa, já que Nuno Mendes está de volta. A comissão técnica ficou impressionada com seu retorno aos treinos há mais de uma semana após sofrer uma lesão no tendão.

Sua volta, aliás, foi acompanhada com cautela pelos médicos do clube e, por isso, seu nome não está certo para começar apesar de apenas cinco minutos jogados contra o Troyes, na última rodada.

Dessa forma, para o duelo contra a Juventus, em Turim, o PSG deve ir a campo com: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Bernat (Nuno Mendes); Verratti, Vitinha e Fabián Ruiz; Carlos Soler, Messi e Mbappé.