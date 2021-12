Quantos títulos Paulo Sousa já conquistou como treinador?

Enquanto o Flamengo aguarda o desenrolar do imbróglio envolvendo Paulo Sousa e a federação polonesa de futebol antes de oficializar a contratação do treinador, a torcida Rubro-Negra espera ansiosa para conhecer mais sobre o técnico português, que apesar de ainda pouco conhecido no Brasil, já levantou taças por clubes de três países diferentes. Mas quantos títulos Paulo Souza já conquistou na carreira?

O atual técnico da seleção da Polônia começou sua trajetória como comandante na Inglaterra, passando por times como Queens Park Rangers, Swansea e Leicester City entre 2008 e 2011. Contudo, não conseguiu superar os gigantes ingleses para ser campeão na terra da rainha.

Então, em 2011/2012, a sorte do treinador português começou a mudar. Após deixar o Leicester, Paulo Souza se transferiu para a Hungria, para comandar o Videoton FC. E logo em sua primeira temporada à frente da equipe conquistou a Taça da Liga da Hungria e a Supertaça da Hungria, competição que também voltaria a ganhar na temporada seguinte.

Após erguer os três troféus, foi adquirido pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, onde continuou aumentando sua coleção pessoal de conquistas, erguendo mais duas taças em 2013/2014: Taça de Israel e Liga de Israel.

Depois de um ano vitorioso no novo país, Paulo Souza seguiu para a Suíça, onde conquistou a Liga Nacional em 2014/15, pelo FC Basel.

O treinador português ainda defendeu equipes como Fiorentina, da Itália, Tianjin Tianhai, da China, e Bordeaux, da França, além da seleção da Polônia, onde está atualmente, mas não conquistou novos títulos.

Confira a lista de títulos conquistados por Paulo Sousa:

Videoton FC

Taça da Liga da Hungria (2011/2012)

Supertaça da Hungria (2011/12 e 2012/13)

Maccabi Tel Aviv

Liga de Israel (2013/14)

Taça de Israel (2013/2014)

FC Basel

Liga Suíça (2014/2015)