Quantos gols Deyverson tem pelo Palmeiras? Quanto tempo de contrato ele tem?

O atacante de 30 anos divide opiniões entre a torcida alviverde e busca provar sua utilidade ao técnico Abel Ferreira

Deyverson é um nome que divide os torcedores do Palmeiras. Afinal de contas, apesar de ter sido parte do grupo campeão brasileiro em 2018, o atacante soma altos e baixos pelo clube.

Tanto, que em 2019 o Palmeiras optou por cedê-lo por empréstimo. Neste período, o atacante vestiu rapidamente a camisa do Getafe e do Alavés, na primeira divisão espanhola. Mas como tem contrato até 2022 e o Alviverde não encontrou quem pagasse o que o clube gostaria, Deyverson foi reincorporado no elenco comandado pelo português Abel Ferreira.

E em seu primeiro jogo como titular nesta nova passagem, Deyverson já foi decisivo. O atacante de 30 anos fez o segundo gol palmeirense na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão 2021 – antes, ele havia saído do banco de reservas nos minutos finais do empate contra o Corinthians.

Mas quantos gols Deyverson tem pelo Palmeiras?

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Em 107 jogos disputados como alviverde, Deyverson acumula 25 gols considerando todas as competições. Confira a relação abaixo:

Brasileirão: 22 gols em 71 jogos

gols em 71 jogos Libertadores: dois gols em 16 jogos

dois gols em 16 jogos Campeonato Paulista: um gol em nove jogos

Quantas assistências Deyverson deu no Palmeiras?

(Foto: Getty Images)

Em relação a passes para gol, foram sete no total: seis deles em Brasileirões e um no Campeonato Paulista.

Tempo de contrato no Palmeiras

Deyverson tem contrato até junho de 2022 no Palmeiras.