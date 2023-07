Quanto o São Paulo vai ganhar com a venda de Newerton ao Shakhtar Donetsk

Atacante foi vendido por € 3 milhões (R$ 16 milhões); clube detém 87% dos direitos econômicos do jovem, que nunca jogou pelo time profissional

O São Paulo acertou a venda de Newerton ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por € 3 milhões (R$ 16 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O atacante de 18 anos vai assinar por cinco temporadas com o clube, até 30 de junho de 2028.

O São Paulo ainda terá direito a uma mais-valia — o percentual não é revelado — com a negociação. Isso significa que o clube terá percentual em uma futura transferência, desde que o valor exceda os € 3 milhões pagos nesta transação.

De acordo com a última demonstração de finanças, divulgada em abril deste ano, o Tricolor paulista é detentor de 87% dos direitos econômicos. O clube, portanto, tem direito a € 2,610 milhões (R$ 14 milhões) da transação.

Destaque nas divisões de base do São Paulo, Newerton nem sequer atuou pelo elenco profissional, mas teve a venda confirmada nesta quinta-feira (16). As partes não falam oficialmente sobre os valores envolvidos nas tratativas.

Newerton disputou 19 partidas pelas divisões de base do São Paulo em 2023, somando 1.268 minutos em campo. No período, ele foi titular em 16 jogos, com quatro gols marcados e cinco assistências. O atacante disputou Brasileirão Sub-20, Copa São Paulo e Paulistão Sub-20.