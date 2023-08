Quanto o Santos vai receber com a venda de Neymar para o Al Hilal?

Clube paulista tem direito a 3,75% da transação por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa

O Santos tem direito a um percentual da venda de Neymar para o Al Hilal, da Arábia Saudita, no mercado da bola. O valor é referente ao mecanismo de solidariedade — os clubes que tiveram vínculo trabalhista com o atleta até os 23 anos têm direito a até 5% de uma transação.

O Peixe foi responsável pela formação de Neymar de 2003 até 2013, quando o jogador se transferiu para o Barcelona. Desta forma, o clube do litoral paulista terá direito a 3,75% do negócio. O percentual foi calculado pelo Rede do Futebol a pedido da GOAL.

O Paris Saint-Germain, da França, aceitou uma proposta de € 90 milhões (R$ 490,6 milhões na cotação atual) pela venda do atacante de 31 anos. O Santos, portanto, ficará com € 3,375 milhões (R$ 18,315 milhões) das tratativas. O responsável por arcar com o valor será o clube francês.

O Santos já embolsou € 8,325 milhões com a ida de Neymar do Barcelona para o Parc des Princes. À época, os franceses desembolsaram € 222 milhões pela aquisição do craque brasileiro, e os paulistas tiveram direito ao mesmo percentual da negociação.

Neymar assinou um contrato para receber € 160 milhões (R$ 872,24 milhões) por temporada. O vínculo com os sauditas terá duração de dois anos, até julho de 2025. O craque brasileiro vai faturar € 320 milhões (R$ 1,744 bilhão) com o compromisso firmado com o Al Hilal.