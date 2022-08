Quanto o Fluminense ganha com a venda de João Pedro?

Clube carioca tem 1,89% de uma futura negociação do atacante por causa do mecanismo de solidariedade e levará mais 5% de mais-valia

O Fluminense terá direito a um percentual da venda de João Pedro do Watford para o Newcastle no mercado da bola. O negócio está avaliado em 25 milhões de libras (R$ 151 milhões) fixos, com bônus de 5 milhões de libras (R$ 30,2 milhões), como adiantado pela reportagem.

O Tricolor carioca embolsará 5% de mais-valia e 1,89% das tratativas por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa — as fatias são referentes à quantia fixa. O percentual do mecanismo de solidariedade foi calculado pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Desta forma, o Flu embolsará 1,89% de 25 milhões de libras, o equivalente a 472,5 mil libras (R$ 2,854 milhões) por causa do mecanismo de solidariedade. O percentual deve ser pago pelo Newcastle, destino de João Pedro na janela de transferências.

O Fluminense também receberá 5% de mais-valia pela venda do jogador — ele foi negociado ao Watford por 10 milhões de libras (R$ 60,35 milhões), em janeiro de 2020. Os carioca embolsarão 5% do valor excedente do negócio, 750 mil libras (R$ 4,5 milhões). Ao todo, portanto, o clube levará cerca de R$ 7,354 milhões.

João Pedro esteve no Fluminense entre 2011 e 2020. O atacante de 20 anos atuou por pouco tempo pelo time profissional e chamou a atenção do futebol inglês, sendo negociado há pouco mais de dois anos.