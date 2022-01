Quanto o Athletico vai ganhar com a venda de Bruno Guimarães ao Newcastle?

O Athletico-PR terá direito a 20% da totalidade da venda de Bruno Guimarães do Lyon, da França, para o Newcastle, da Inglaterra. O percentual foi determinado no contrato de venda do volante, em janeiro de 2020.

A negociação do meio-campista de 24 anos no mercado da bola será de 40 milhões de euros (R$ 240,98 milhões na cotação atual) à vista. Ainda haverá pagamento de bônus de 8 milhões de euros (R$ 48,2 milhões) se o atleta cumprir objetivos nos Magpies, conforme apurado pela GOAL.

O Furacão tem direito a 20% da primeira fatia, referente somente à aquisição dos direitos econômicos. Os paranaenses, portanto, embolsarão o equivalente a 8 milhões de euros (R$ 48,2 milhões) à vista.

As tratativas para Bruno Guimarães defender o Newcastle estão bastante avançadas. O meio-campista realizará exames médicos em Belo Horizonte, onde está para defender a seleção brasileira diante do Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Há um representante do Newcastle, Steve Nixon, no Brasil para discutir a situação. Ele é o responsável por conduzir as tratativas com o atleta. Bruno Guimarães deve assinar por cinco temporadas em sua transferência para o St. James' Park.

Adquirido em janeiro de 2020 pelo Lyon, Bruno Guimarães teve 80% dos direitos comprados por 20 milhões de euros. O atleta tinha contrato na França até 30 de junho de 2024.