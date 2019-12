Quanto custa Tiago Volpi? Qual o retrospecto dele no São Paulo? Veja os números

Time paulista trabalha com data limite para contratar o goleiro e de início precisará desembolsar 2,5 milhões de dólares

A permanência de Tiago Volpi no segue indefinida. Um dos principais destaques do time na temporada de 2019, o goleiro deverá ter o futuro definido no time paulista entre a semana no Natal e Ano Novo.

Do que o São Paulo precisa para contratar Volpi?

Recentemente o São Paulo divulgou déficit de R$ 180 milhões, mas para contratar o goleiro, o clube precisa de dinheiro até 31 de dezembro não somente para diminuir déficit como também assegurar a contratação do jogador.

A principal alternativa do São Paulo na tentativa de conseguir o dinheiro é com a venda de alguns atletas como por exemplo os mais visados no mercado, Antony, Walce e Liziero. O trio pode render ao tricolor cerca de R$ 80 milhões.

Caso a primeira alternativa não se concretize, a saída seria realizar uma manobra financeira com o corte de gastos e diminuição da folha salarial.

Quanto custa Tiago Volpi?

Atualmente Tiago Volpi está avaliado em cinco milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões). O São Paulo ainda teria a possibilidade de pagar o valor em cinco parcelas, cuja a primeira com o valor de 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,5 milhões) que deverão ser pagos à vista até o dia 31 de dezembro.

Os 2,5 milhões de dólares restantes devem ser pagos em quatro parcelas, com início previsto para junho de 2020 e término em junho de 2021.

