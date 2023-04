Quando é o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2023?

Com os jogos da terceira fase chegando ao fim, é impossível não imaginar quais serão os próximos confrontos

As oitavas de final da Copa do Brasil de 2023 já estão no horizonte, com os classificados do mata-mata avançando através da terceira fase da competição – que, dentre outras coisas, é a que recebe os times que também estão na Copa Libertadores.

O chaveamento das oitavas de final, contudo, será conhecido apenas após sorteio a ser realizado pela CBF. A entidade ainda não informou a data deste sorteio, mas o histórico recente indica que o evento costuma acontecer poucos dias após a realização do último jogo da fase anterior.

Agora em 2023, os últimos jogos da terceira fase acontecerão na noite do dia 27 de abril. Além da busca pelo título, vale lembrar também da alta premiação em dinheiro oferecido pela competição.