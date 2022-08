Quando será a final da Liga dos Campeões da UEFA em 2023? Tudo sobre a temporada feminina e masculina

Últimas edições da competição foram vencidas por Real Madrid e Lyon, os dois maiores campeões da competição nas duas modalidades

Mais uma temporada de futebol está começando e, com ela, a longa disputa pelo título da Liga dos Campeões entre a elite do futebol europeu nos campeonatos feminino e masculino.

Na temporada passada, o Real Madrid se manteve no topo do pódio como clube de maior sucesso na história da competição ao derrotar o Liverpool na final e conquistar o título pela 14ª vez. Enquanto isso, o Lyon superou o Barcelona e, pela oitava vez na sua história, conquistou a final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino.

Com os times mais vitoriosos novamente no alto do pódio, a Liga dos Campeões de 2021-22 não apresentou grandes novidades. Mas esta fase será diferente, já que a temporada será interrompida em novembro com o início da Copa do Mundo no Catar. Antes do lançamento da campanha Heineken Fresher Football, a GOAL conferiu como a Copa do Mundo de inverno vai impactar a final da Champions.

Quando será a final masculina da Liga dos Campeões da UEFA?

A final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool foi em 28 de maio do ano passado, quando o Chelsea venceu o Manchester City na decisão, que foi disputada no dia 29 de maio. Este ano, o maior confronto da temporada de futebol de clubes começará um pouco mais tarde, no dia 10 de junho.

Onde será disputada a final da Liga dos Campeões de Futebol Masculino da UEFA?

Os dois melhores times europeus desta temporada se enfrentarão no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. Será a segunda vez que a final será disputada no estádio, já tendo recebido a icônica final entre AC Milan e Liverpool em 2005. Os torcedores esperam outra final eletrizante como a do 'Milagre de Istambul', quando o Liverpool saiu de 3 a 0 no intervalo e empatou 3 a 3 antes de ir para os pênaltis que os fizeram vencedores.

O estádio seria a sede da final de 2020 entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, mas devido à pandemia da Covid-19, a partida foi transferida para Lisboa. No ano seguinte a história se repetiu e a partida foi disputada novamente em Portugal, não em Istambul. O estádio, que foi construído entre 1999 e 2002 para a tentativa frustrada da Turquia em sediar os Jogos Olímpicos de 2008, tem capacidade para mais de 75.000 pessoas.

Quando será a final feminina da Liga dos Campeões da UEFA?

A final feminina da Liga dos Campeões da UEFA geralmente é disputada em meados de maio. Este ano, no entanto, deverá acontecer no dia 3 ou 4 de junho.

Onde será disputada a final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA?

O confronto entre os finalistas será no Philips Stadion, em Eindhoven. O estádio tem capacidade para cerca de 36.500 pessoas. A última vez que esse estádio recebeu a grande final de clubes europeus foi em 2006, quando o Sevilha venceu o Middlesbrough por 4 a 0 na final da Taça da UEFA.

Quando será a fase de grupos e as eliminatórias da Liga dos Campeões de Futebol Masculino da UEFA?

Após as eliminatórias, o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões acontecerá no dia 25 de agosto. A primeira rodada começará em 6 de setembro, e a sexta e última semana da fase de grupos, em 1º de novembro.

As eliminatórias começarão em 2023, logo após a Copa do Mundo e as férias de inverno. Os primeiros jogos acontecerão nos dias 14 e 15 de fevereiro e a rodada será concluída na semana, dos dias 14 e 15 de março. As quartas-de-final serão disputadas em abril, seguidas pelas semifinais em maio, que revelarão quem disputará a final na Turquia, em junho.

Quando será a fases de grupos e as eliminatórias da Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA?

A Liga dos Campeões de Futebol Feminino não será tão prejudicada pela Copa do Mundo, já que algumas partidas da fase de grupos serão disputadas durante a competição no Catar. A fase de grupos irá de 19 de outubro a 22 de dezembro.

O torneio irá para as quartas de final, que serão disputadas a partir do dia 21 de março, sendo a última partida no dia 30 de março, seguido pelas semifinais em 22 e 23 de abril antes das partidas de volta em 29 e 30 de abril.