Quando é o sorteio das quartas de final da Liga Europa? Onde assistir?

A Liga Europa segue na disputa dos jogos das oitavas de final, enquanto isso, a Uefa, organizadora da competição, definiu a data e horário do sorteio que definirá os jogos da fase seguinte.

Ao todo, 15 equipes seguem na disputa das oitavas de final, mas, ainda assim, a competição deve afunilar ainda mais.

Vale lembrar que, por conta do conflito da Rússia com a Ucrânia, o Spartak Moscou foi eliminado do mata-mata. Com isso, o RB Leipzig, adversário do time russo, foi declarado vencedor do confronto.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo sobre o sorteio das quartas de final da Liga Europa.

Quando é o sorteio das quartas de final da Liga Europa 2021/2022?

O sorteio das quartas de final da Liga Europa está marcado para acontecer na Suíça, em Nyon, na sede da Uefa, e será nesta sexta-feira (18). O sorteio deve acontecer após a definição também dos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões, que começa às 8h (de Brasília).

Onde assistir o sorteio das quartas de final da Liga Europa 2021/2022?

O sorteio dos duelos das quartas de final da Liga Europa será transmitido pelo site oficial da Uefa, na internet.

Quais as equipes que estão classificadas para as quartas de final da Liga Europa 2021/2022?

A definição de todos os times classificados para os duelos das quartas de final só deve acontecer após os jogos de volta das oitavas de final, que acontece nesta quinta.

Quando acontecerão os jogos das quartas de final da Liga Europa 2021/2022?

Os duelos de ida das quartas de final da Liga Europa estão marcados para acontecer no dia 7 de abril, enquanto os jogos da volta no dia 14 de abril. Além disso, os confrontos estão programados para acontecer às 17h (de Brasília).

Quando serão os jogos das semifinais e a grande final da Liga Europa 2021/2022?

As partidas de ida das semifinais da Liga Europa serão disputadas no dia 28 de abril. As partidas de volta acontecerão nos dias 5 de maio de 2022.

A final do torneio está marcada para o dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do Sevilla, na Espanha.