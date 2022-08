Quando David Luiz volta a jogar pelo Flamengo após caso de hepatite?

Zagueiro treinou normalmente no último sábado e quer ser relacionado contra o Vélez

O zagueiro David Luiz, que teve recentemente um quadro de hepatite viral confirmado pelo Flamengo, não deve desfalcar o rubro-negro por muito tempo. Isso porque o quadro foi considerado leve e o jogador participou normalmente do treino no final de semana.

Segundo soube a GOAL, há mais ou menos duas semanas, ele havia apresentado um quadro viral e grande cansaço. O departamento médico do clube começou a investigar a situação e começou a suspeitar do caso. No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do São Paulo, David teve que ser substituído no intervalo.

Na ocasião, o jogador ficou muito cansado e durante a transmissão, revelou que estava com um "probleminha um pouco mais sério". Depois disso, David seguiu fazendo exames médicos que confirmaram o quadro de hepatite viral. O zagueiro ficou de fora da partida diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, mas treinou no último sábado e quer estar com o elenco no jogo diante do Vélez, pela semifinal da Copa Libertadores.

Uma das lideranças do atual elenco, o próprio David pediu para ser relacionado e garantiu que se sente bem. Apesar disso, no entanto, Dorival ainda vai avaliar a possibilidade como departamento médico, mas é improvável que o zagueiro seja desfalque em mais partidas por conta do quadro.

Aos 35 anos, David Luiz completará em breve um ano de Flamengo. O jogador tem contrato até dezembro deste ano e as partes avaliam a renovação por mais um ano.