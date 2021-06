Quando Daniel Alves e Benítez voltam de lesão no São Paulo?

Jogadores estão fora de combate desde o dia 20 de maio, na primeira final do Paulistão contra o Palmeiras

O São Paulo não tem Daniel Alves e Benítez à disposição desde o dia 20 de maio, quando empatou sem gols no primeiro jogo da final do Paulistão, no Allianz Parque. Na ocasião, os dois foram substituídos do jogo com dores. Posteriormente, foram detectadas lesões: Daniel Alves teve uma entorse no joelho direito, e Benítez um estiramento no adutor da coxa esquerda. Mas quando a dupla volta a jogar?

O diretor de futebol do São Paulo Carlos Belmonte sinalizou com quais prazos o clube trabalha, em entrevista exclusiva a Goal na última quinta-feira. Ao ser perguntado sobre se a dupla estaria à disposição para as oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, no dia 13 de julho, o dirigente disse:

"Acredito que sim. O Benítez acreditamos que mais 10 a 15 dias, mais ou menos o prazo do Daniel. Sempre considerando que são jogadores diferentes, com recuperações diferentes. O Daniel se recupera muito rapidamente. O que ouvimos aqui o tempo inteiro é que ele tem o processo de recuperação muito rápido. Conversei com o Benítez (naquela quinta-feira, dia 3 de junho) e ele acredita que em mais dez dias esteja treinando com bola. Então, contra o Racing devem jogar", disse Belmonte.

Se essa previsão se confirmar, é possível que a dupla retorne contra a Chapecoense (dia 16) ou Santos (dia 20).

Antes de encarar o Racing, o São Paulo tem mais dez jogos pela frente, entre Brasileirão e Copa do Brasil. Sem Benítez e Daniel Alves, o time conseguiu os seguintes resultados:

São Paulo 2 x 0 Palmeiras - final do Paulistão* (campeão)

São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal - fase de grupos Libertadores

São Paulo 0 x 0 Fluminense - 1ª rodada do Brasileirão

4 de julho 3 x 2 São Paulo - 3ª fase Copa do Brasil (jogo de ida)

Atlético-GO 2 x 0 São Paulo - 2ª rodada do Brasileirão