Qual será o destino de Paul Pogba para a próxima temporada?

Com a possível saída do Manchester United, Juventus e Real Madrid aparecem como favoritos para ficar com o craque francês

Paul Pogba é uma daquelas figurinhas carimbadas que agitam o mercado europeu a cada janela de transferências. Porém, a saída do francês do parece estar mais provável do que nunca, com seu empresário revelando o desejo do jogador em deixar o clube inglês. Mas qual será o destino do camisa 6 dos Red Devils?

Nesta segunda-feira (07), Mino Raiola, empresário de Paul Pogba, revelou ao Tuttosport que a trajetória de seu cliente no Manchester United acabou, apesar de o volante ter contrato com o clube válido até a metade de 2022. "Eu posso dizer que acabou para Paul Pogba no Manchester United", afirmou o agente.

Com a bomba, a expectativa agora é de que comecem as especulações e consultas pelo jogador de 27 anos. Mesmo que ainda não exista nada de concreto, o Manchester United não deve aceitar liberar sua estrela por um valor muito abaixo dos 100 milhões de euros (R$ 597,5 milhões) pagos por sua contratação.

Confira abaixo qual pode ser o destino de Paul Pogba na próxima temporada, caso ele realmente deixe os Red Devils.

Com a possível saída de Pogba do Manchester United, a Juventus, ex-equipe do francês, aparece como uma das grandes favoritas para ficar com o jogador.

Após a declaração de Mino Raiola revelada na segunda-feira, o Tuttosport soltou nesta terça mais um trecho da entrevista do agente, que afirma que a Velha Senhora pode realmente ser o destino de seu cliente.

"Talvez a Juventus possa ser seu próximo destino. Por que não? Entre outras coisas, a relação com o clube e com os ex-companheiros é excelente. Na época da Covid, não eram muitos os times que podiam comprar o Paul. O importante é querer (um acordo por Pogba)."

Além da boa relação do francês com seu ex-clube, a presença de Cristiano Ronaldo e a possibilidade de conquistar títulos importantes ao lado do português também podem pesar na hora das negociações.

"Paul está descontente com o , pois não consegue mais se expressar da maneira que gostaria e como é esperado. Ele precisa de uma nova equipe, uma mudança de ares”, completou o agente.

Paul Pogba sempre foi especulado como alvo do Real Madrid e, agora, com a possibilidade real de deixar o United, o clube merengue volta a ser um possível destino para o francês.

Segundo o Eurosport, o camisa 6 dos Red Devils gostaria de jogar no clube merengue, que tem Zinedine Zidane como técnico. O francês já revelou que é um admirador do futebol de Pogba e, segundo o veículo, teria afirmado a pessoas próximas que tem o volante como uma contratação de seus sonhos.

Com isso, o treinador francês poderia ser um fator decisivo a favor do Real Madrid, que também monitora a situação de Kylian Mbappé, do PSG.

Pogba também já foi especulado como alvo do PSG em janelas de transferências anteriores e, agora, deve ser um outro concorrente de peso na briga pelo volante, caso ele realmente deixe o United.

Campeão da de 2018, Pogba já falou que se sente bem jogando pela seleção francesa e um retorno para sua terra natal pode ser algo explorado pelo Paris. Além disso, o PSG segue perseguindo sua primeira conquista de Liga dos Campeões e a contratação do volante seria mais um nome de peso para se juntar a Neymar e Mbappé na corrida pela orelhuda.

O camisa 10 do PSG também já revelou sua admiração pelo futebol de Pogba e certamente aprovaria a chegada do craque francês ao Parc des Princes.